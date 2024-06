“L’ ASL a CASA TUA”, scopri le nuove tappe per accedere alla “prevenzione che salva la vita”

Comuni Caserta. Scopri la tappa più vicina a te nell’ambito della campagna di prevenzione gratuita “l’ASL a CASA TUA”, finanziata dall’Unione europea (Next Generation EU) e dalla Regione Campania.

Un evento ad ingresso libero o con prenotazione al numero 081 19 721 951.

Proseguono nel territorio della Provincia di Caserta, le opportunità di accedere a diversi screening con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione in grado di salvare la vita.

Prima tappa del mese di luglio, tra i Comuni dell’ASL Caserta interessati dal tour del camper della salute, sarà Letino.

Una tre giorni quella che nel Comune dell’Alto Casertano, in via Del Campo, inaugurerà un nuovo mese dedicato all’importanza del fare prevenzione nelle date dell’1-2-3 luglio.

Aderendo all’iniziativa, dalle 9 alle 16 a bordo di un poliambulatorio mobile attrezzato, si potrà eseguire: mammografia, per donne dai 50 ai 70 (non compiuti); pap-test/hpv-test, donne dai 25 ai 65 anni (non compiuti); consegna e ritiro kit per il colon retto per uomini e donne dai 50 ai 70 anni (non compiuti); elettrocardiogramma, visita pneumologica ed esame spirometrico.

Coloro che si sottopongono agli screening della cervice uterina, del colon retto e della mammella potranno effettuare:

– screening del CA della prostata con prelievo ematico; – screening del melanoma; – prelievo ematico per il controllo tiroideo.