L’ associazione “ A casa di Lucia” presenta il nuovo libro dello scrittore Carmine Abate “Un paese felice”.

“ Un paese felice” è il titolo del romanzo di Carmine Abate, edito da Mondadori, che verrà presentato domenica 26 novembre, alle 18.00 all’interno dello Sweet Lounge in via Catauli, a Caserta.

Il romanzo ambientatato negli anni ‘70, dipinge il quadro di un’Italia pronta a cedere alle lusinghe del benessere, timorosamente fatalista, in balìa delle emergenze politiche e sociali.

È la storia di un paese del sud Italia che rischia di essere cancellato e della disperata lotta di Lina e Lorenzo, i protagonisti del romanzo, di evitare questa malaugurata eventualità, per farlo si serviranno di tutti i mezzi a loro disposizione.

Lo scrittore, di origini calabresi, trascina il lettore in un vortice di sensazioni e lo fa attraverso la sua scrittura densa e scattante, potente ed evocativa.

Un paese felice è un’abbagliante storia d’amore e di rabbia, di destini individuali e destino collettivo, di “violenza delle memorie” e, nonostante tutto, di speranza.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale “A casa di Lucia”, in collaborazione con Librerie Pacifico, Calabresi Capitolini, Cermes arte e cultura e BOZ Produzioni Artistiche.