L’ Esercito risponde immediatamente all’emergenza della Compagnia trasporti pubblici di Napoli

Il Sindaco della città di Napoli, Luigi De Magistris, a causa di un’ emergenza verificatasi a danno dei servizi di trasporto pubblico, si è rivolto all’ Esercito Italiano chiedendo un rifornimento straordinario e urgente di carburanti.

Da questa mattina il Reggimento logistico della Brigata Bersaglieri Garibaldi ha iniziato un’ attività di caricamento di 35000 litri di gasolio, trasferiti dal deposito di Persano( SA) al deposito di predetta società, in Teverola ( CE).Gli uomini e i mezzi dell’Esercito sono sempre presenti e operativi per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza, come quella attuale.