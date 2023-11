IL GRUPPO “ORIGINI-RADICI CASERTANE” HA INCONTRATO IL SINDACO MARINO. CONFERMATA LA RAPPRESENTANZA IN GIUNTA CON L’ASSESSORA MARTINO.

Il Gruppo “Origini-Radici Casertane”, con tutte le sue articolazioni, si è incontrato con il Sindaco di Caserta, Carlo Marino. Al confronto, accanto al Consigliere comunale Francesco Guida, erano presenti il Coordinatori del Gruppo: Domenico Guida, Giuseppe Vozza, Giovanna Maietta, Maurizio Dello Stritto, Pietro Guida, Vito Maria Benito Vozza, Aldo Guido Caterino.

L’incontro si è svolto a seguito del cambiamento avvenuto all’interno del gruppo “Origini” in Consiglio Comunale, con l’uscita del Consigliere Donato Tenga. Il Sindaco Marino ha confermato la rappresentanza in Giunta del Gruppo “Origini- Radici Casertane” nella persona dell’Assessora Gerardina Martino, precisando che non è espressione di un singolo Consigliere Comunale bensì dell’intero Gruppo, che due anni fa è risultato determinante nella vittoria della coalizione guidata dal Sindaco Carlo Marino.

Il Gruppo “Origini” ha chiesto al Sindaco di stilare insieme un programma di iniziative, rafforzando le deleghe in capo all’Assessora Martino, ovvero la Pianificazione Finanziaria, il PNRR, lo Sport, l’Associazionismo, la Formazione e il Lavoro, ma anche valorizzando ulteriormente le competenze di due personalità esterne alla Giunta, appartenenti al Gruppo, che coadiuvano l’azione amministrativa dell’Esecutivo cittadino a titolo gratuito, quali l’editore Giuseeppe Vozza, che lavora a sostegno della Cultura nelle Frazioni, e Maurizio Dello Stritto, incaricato di supportare il Settore Politiche Sociali e, in particolare, il Disability Manager.

Infine, con il Sindaco Marino è stato concordato di tenere due incontri al mese per poter fare il punto sulle attività svolte e su quella da compiere.