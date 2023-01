L’ Imprenditoria Italiana protagonista al Compleanno di Franco e Pasquale Lobefalo

Domenica 26 Febbraio ore 21 30 a Nola nella prestigiosa ed elegante location Villa Minieri si terrà il Lobefalo’s Bday Party 2023, dopo il successo del Lobefalo’s Christmas Party che ha avuto l’ approvazione dai media e dai partner sia per l’ accoglienza sia per l’ ambiente sereno e goliardico, merito di uno staff di professionisti dal titolare della struttura Gaetano Minieri al coordinatore dell’ evento Dario Duro Fiduciario di Amira Napoli Campania (Associazione Maitres Italiana Ristoranti e Alberghi) hanno saputo ricreare un’atmosfera magica e solare insieme a Franco e Pasquale Lobefalo esperti organizzatori da più di trent’ anni nel settore Eventi. Hanno così confermato con entusiasmo e orgoglio la stessa location per il loro Compleanno.

L’ Imprenditoria Italiana sarà protagonista del Lobefalo’s Bday Party con il Premio Eccellenze 2023 giunto alla sua sedicesima Edizione istituito e voluto fortemente da Franco Lobefalo : “Avremo ospiti da tutti Italia sarà un compleanno esclusivo, innovativo e di prestigio, all’ insegna del divertimento e la voglia di festeggiare in sintonia con tutti i professionisti della Moda, Spettacolo, Eccellenze Imprenditoriali, Vip, giornalisti, fotografi e gli amici di sempre. Ritengo opportuno in questa occasione valorizzare l’ imprenditoria Italiana omaggiando con il Premio Eccellenze soprattutto sapendo le difficoltà e gli ostacoli che si possono avere durante gli anni , esempio lampante la Pandemia che abbiamo tutti faticosamente superato, è necessario premiare chi in Italia riesce a fare la differenza in questo settore e chi ha il coraggio di non mollare mai.”

A condurre l’evento l’immancabile e insostituibile Gaetano Gaudiero, l’intrattenimento Music Live di Emanuele Montella, dopo il gran successo del Lobefalo’s Christmas Party si riconferma il Dj Packy Stile Music Designer.

L’ Ufficio Stampa sarà curato e gestito dalla giornalista Daniela Del Prete in collaborazione con la Franco Lobefalo Management.

