L’ UNAC presenta un’interrogazione parlamentare sugli arresti per truffa e corruzione in Puglia

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato a firma del dott. Antonio Savino, presidente UNAC

Dopo l’Arresto per Corruzione del Giudice Barese DE BENEDICTIS, ed in attesa che l’inchiesta si allarghi con pare nuovi sviluppi e nuovi arresti di Magistrati Baresi, la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, e quella di Potenza, sta indagando per Stalking Giudiziario, Truffa, Corruzione ed Associazione a Delinquere anche di stampo mafioso di altri Magistrati di Bari, in primis il Procuratore Roberto ROSSI, ma anche dei Giudici MOREA, COCCIOLI, SALERNO, DE SANTIS, PARISI, MATTIATE, ROMANAZZI, TOMASETTI, MORETTI, GUIDA, Magistrati di Lecce TOSI, VILLA, CAZZELLA, SANTACATTERINA, PANZERA, MARUCCIA, Magistrati di Milano DI FAZIO E PELLICANO Magistrati di Roma FAVARA, GIUNTI, CONDEMI, D’ALESSANDRO, PRESTIPINO GIARRITTA, SIMONCELLI Magistrati di Perugia CANTONE, tutti denunciati dal Presidente del Sindacato carabinieri UNAC dr. Antonio SAVINO, e certamente indagati per svariati reati, tra cui lo Stalking Giudiziario, la Corruzione, la Truffa e l’Associazione per delinquere anche di Stampo Mafioso, il tutto conclamato dalla Cassazione, Che ANNULLAVA DUE ORDINANZE DI Custodia Cautelare agli arresti Domiciliari, o meglio DUE SEQUESTRI DI PERSONA, proposti da Ufficiali dell’Arma in Collusione con Roberto ROSSI ed altri denunciati e indagati.