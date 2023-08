La 10 Km. Maniaci la prima donna A San Marco Evangelista si impone Ambrosino

CASERTA. Ricca partecipazione di pubblico e partecipanti alla IV edizione della “Corri San Marco per la Pace”. La gara organizzata dalla A.S.D. I Leoni di San Marco del presidente Michele Sparago evento promosso dall’OPES Italia con il patrocinio del Comune e dall’ASPAL (Associazione Solidale). La distanza dei dieci chilometri si è corsa su un percorso cittadino e pianeggiante. Protagonista assoluto sin dalla partenza è stato l’atleta categoria Juniores classe 2004 Ambrosino Gabriele, il portacolori della Running Saviano ha gareggiato per tutta la distanza a capo del gruppo di testa, poi ha concluso con un perentorio allungo finale conquistando il successo della gara in assoluto. Buono il riscontro cronometrico di Ambrosino che ha fermato il cronometro a 34’10” considerando il caldo e l’umidita impregnata nell’aria. La vittoria femminile non è una sorpresa per il gradino più alto del podio, Francesca Maniaci (Atletica Marcianise) chiude la sua fatica in 37’51” conquistandosi la 10° posizione in assoluto. L’atleta categoria Master 45 ha lasciato alle sue spalle un distacco di circa due minuti. A completare i due podi troviamo Lorenzo Ventrone e Roberto Suppa con i rispettivi tempi di 34’15 e 34’16”. Al femminile il podio per il secondo e terzo posto si veste con i colori della Caivano Runners con Francesca e Filomena Palomba 39’10” e 39’11” il risultato ottenuto. Per la classifica riservata ai Team da segnalare il successo della Road Runners Maddaloni del presidente Michele Campolattano. Ha partecipato alla premiazione il primo cittadino di San Marco Evangelista Marco Cicala. L’ordine di arrivo ben curato da Gare Podistiche ha classificato 396 atleti di cui 48 donne. Hanno dato voce alla manifestazione i due beniamini Anna Nargiso e Gennaro Varrella.