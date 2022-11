La 10Km A Teverola boom di pubblico e partecipanti

Per le società brilla la Podistica Amatori Frattese

Si è disputata a Teverola, in provincia di Caserta la seconda edizione della gara podistica denominata “Corri Teverola” evento sportivo sotto egida della Fidal organizzata dall’Atletica Teverola del presidente Paolo Cesario. La gara, con partenza e arrivo da Via Cavour con i suoi dieci chilometri si è sviluppata su un percorso cittadino ripetuto due volte. Autore della vittoria l’atleta naturalizzato italiano che corre per i colori del Team Caivano Runners Ismail Adim la distanza è stata raggiunta con il crono di 32’51”. La prova femminile registra l’arrivo in terza posizione assoluta e un tempo finale di 33’12, star di questa brillante performance la giovane atleta del Burundi classe 1998 Nimbona Elvani (International Security Service) I due podi si sono completati con quattro atleti di spessore per qualità tecnica, al maschile seconda posizione per Marco Vetrano (Baiano Runners) terzo Vincenzo Falco (Caivano Runners) con i rispettivi tempi 32’12” e 33’12”. Il podio rosa con Francesca Maniaci 37’41” (Caivano Runners) terzo gradino per Anna Trinchillo (International Security Service) con il tempo finale di 42’14” Centotre le società in competizione, la classifica riservata alle società registra il successo per la società del presidente Del Prete “Podistica Amatori Frattese”.