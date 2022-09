La 54^ Coppa d’oro di Borgo Valsugana vinta dal maddalonese Ivan Toselli

Pubblicità elettorale

Ciclismo: categoria Allievi. Il comunicato

Il giovane ciclista maddalonese Ivan Toselli è l’orgoglio non solo di Maddaloni, ma di tutta la Campania e di tutto il Sud, perché sta mietendo vittorie su vittorie. Infatti, in giornata si è aggiudicato la 54^ Coppa d’oro a Borgo Valsugana, comune della provincia di Trento.

Il giovanissimo Ivan Toselli si sta aggiudicando tappe su tappe. L’anno scorso ha vinto sia il torneo “Busico” che si corre a Santa Maria Capua Vetere che le corse della due giorni dei Colli Tifatini che si corrono a Casolla. Ed è proprio a Casolla che lo si vedrà in azione con tantissimi altri agguerriti corridori a contendersi le due corse.

Roberto Addonisio, responsabile dell’ ASD Cycling Team di Santa Maria Capua Vetere, si dice letteralmente emozionato: “Un ragazzo che parte dalla provincia di Caserta per raggiungere un sogno… Vincitore del campionato italiano da primo anno allievi si riconferma nella gara più importante e lo fa nel suo modo migliore, quello di dare spettacolo, di partire da lontano.”

Ma a gustare la bellezza delle prossime due gare vi saranno tutti i giovani di CasertAzione che nei giorni 8 e 9 ottobre hanno preparato alla perfezione le due gare, in verità, già programmate in precedenza per il 24 e 25 settembre. La “Due giorni dei Colli Tifatini”, organizzata sia da CasertAzione che dall’ASD Cycling Team, gode del patrocinio del Comune di Caserta, della Federazione Ciclistica Italiana e del CONI.