La ARB Dance Company di Caserta al Festival Itinera

La ARB Dance Company di Caserta partecipa al Festival Itinera sul palcoscenico del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere. Due appuntamenti che coniugano ricerca coreografica e riflessione sul valore della danza come linguaggio del viaggio, dell’incontro e della trasformazione.

Oggi (sabato 8 novembre) alle 20,30 la compagnia presenta “Boiling Point”, coreografia di Mirko Riccardi, con Ilaria Papa e Paolo Pierno, vincitore del progetto di sviluppo coreografico “New Dance Generation”, giunto alla settima edizione. Prodotto da ARB Dance Company con la direzione artistica di Annamaria Di Maio, lo spettacolo nasce come esplorazione sensoriale e poetica dell’ambiente della cucina, luogo quotidiano che diventa laboratorio di relazione, tensione e gioco. Grazie all’elaborazione elettronica del suono curata da Carlo Biagini e al contributo artistico di Viviana Palucci (choreographic coach), Francesco Cocco (dramaturg) e Giuseppe D’Alterio (light designer), “Boiling Point” indaga le dinamiche della prossimità e della distanza, trasformando gesti comuni in materia coreografica e riflettendo sulla possibilità di far nascere poesia dal quotidiano.

Domani (domenica 9 novembre) alle 18,30 sarà invece la volta di “Variation+”, coreografia di Nyko Piscopo, interpretata da Nicolas Grimaldi Capitello, Leopoldo Guadagno, Francesco Russo e Giada Tibaldi. L’opera è un atto di resistenza danzata contro il silenzioso declino del teatro, un grido di vita e di consapevolezza che trasforma il movimento in gesto politico e poetico. Attraverso una tensione continua tra energia e vulnerabilità, i danzatori danno corpo a una riflessione sull’urgenza di restare presenti, ricordando che il teatro – come la Via Appia, fonte d’ispirazione del Festival – è ancora uno degli ultimi luoghi in cui si vive davvero.

Con questi due lavori la ARB Dance Company conferma il proprio impegno nella diffusione della danza contemporanea e nella valorizzazione delle nuove generazioni di artisti, offrendo al pubblico del Festival Itinera due esperienze diverse ma unite da una stessa visione: la danza come spazio di incontro tra passato e futuro, corpo e memoria, arte e vita. Il festival di danza Itinera è promosso da Campania Arte Danza e trae ispirazione dalla via Appia per esplorare, attraverso la danza e le arti performative, i temi del viaggio, dell’incontro e della memoria. Da sabato 8 novembre al 14 dicembre il festival attraverserà quattro tappe del territorio campano: oltre al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, il Teatro Civico 14 di Casagiove, il Teatro Ambra Iovinelli di Caiazzo e il Museo Provinciale Campano di Capua.

Promosso in collaborazione con la Regione Campania, i Comuni di Santa Maria Capua Vetere e Caiazzo, ARB Dance Company, MED e Campania Arte Danza, il Festival Itinera celebra la danza come viaggio condiviso, capace di rinnovare il legame tra corpo, spazio e comunità.