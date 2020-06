La banda dei finti poliziotti. Rapine fra Napoli e Caserta.

Un gruppo di persone camuffato da poliziotti da giorni sta compiendo rapine a discapito degli automobilisti.

I falsi agenti hanno portato a segno i loro colpi soprattutto sull’Asse Mediano.

Solo domenica notte, tre sono stati gli automobilisti fermati e poi rapinati lungo la Strada statale 162 NC Asse Mediano che collega Lago Patria ad Acerra.

Dalle testimonianze delle vittime, i falsi agenti circolano con un lampeggiante in moto tale da far sembrare l’auto di cui sono alla guida, una Fiat Bravo priva di colori di istituto, una vettura della Polizia in borghese inducendo i guidatori a sostare per il regolare controllo, e sono anche muniti di tesserino della Polizia per rendere credibile il travestimento.

Gli uomini ricercati sembrano avere origini rom, e giá sono in possesso di soldi, gioielli e telefoni sottratti alle vittime delle aggressioni compiute.

Molti sono i casi di furto, registrati negli ultimi giorni, svolti secondo la modalità suddetta, e questo sta destando molto timore nelle forze dell’ordine che con impegno stanno portando avanti le ricerche per punire i colpevoli e porre fine a questo susseguirsi di vicende criminali.