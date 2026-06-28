La Banda Sinfonica di Maddaloni protagonista a Scampìa. Il 29 giugno torna in concerto per San Pietro

La FBCM Campania ha fatto il suo esordio a Napoli, nel quartiere di Scampìa, con la Banda rappresentativa della Federazione: ottanta musicisti provenienti dalle bande di Bacoli, Casandrino, Maddaloni e Marcianise. Non c’era un teatro dal nome altisonante né un direttore di fama internazionale, ma una grande piazza trasformata in un teatro all’aperto grazie all’impegno del Liceo “Elsa Morante”, che con i suoi studenti e docenti ha costruito uno spettacolo capace di attirare l’attenzione dell’Ambasciata Messicana e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra i protagonisti anche la Banda Sinfonica Città di Maddaloni, diretta dal maestro Luigi Pascarella con la collaborazione della prof.ssa Domenica Papa, che ha contribuito con la propria esperienza e qualità musicale all’esecuzione degli inni delle nazioni partecipanti – Messico, Francia, Inghilterra e Italia – inaugurando la kermesse con un momento di grande valore simbolico e comunitario.

L’iniziativa ha evidenziato la funzione originaria della banda musicale: essere parte viva delle cerimonie e degli eventi che coinvolgono la comunità. Tra musicisti veterani e giovani, tra cittadini e autorità, si è creata una sinergia positiva che ha testimoniato la vitalità delle bande campane e la loro capacità di unire cultura e partecipazione.

Dopo il successo di Scampìa, la Banda Sinfonica di Maddaloni tornerà ad esibirsi in città in occasione della Festa di San Pietro Apostolo, lunedì *29 giugno 2026 alle ore 20.00 presso la Collegiata di San Pietro, in **Via Nino Bixio a Maddaloni, per un concerto diretto dal maestro Luigi Pascarella e dalla prof.ssa Domenica Papa.

Un appuntamento che conferma la continuità di un percorso musicale e culturale radicato nel territorio, la collaborazione con padre Eduardo Scognamiglio e la volontà di creare occasioni gratuite di condivisione e di buona musica per il territorio.

Il concerto chiude, come da tradizione, gli appuntamenti con la Banda che torneranno a settembre dopo la pausa estiva.