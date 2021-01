La Befana a Grazzanise per grandi e piccini

GRAZZANISE, CELEBRATA L’EPIFANIA:GIOA PER BIMBI E ANZIANI

Il comunicato

Dando seguito alla delibera di Giunta Comunale, fortemente voluta dall’assessore alle politiche sociali Parente, a Grazzanise, giorno 4 è arrivata la Befana.

E’ arrivata in un modo del tutto insolito, invece della classica scopa e giunta presso la casa di bambini e anziani a bordo dello Scuolabus, messo a nuovo, dopo anni di abbandono, dalla neo amministrazione Petrella, e scortata oltre che dai componenti della maggioranza consiliare dal nucleo della Protezione Civile.

Questa una vera novità in quanto tutti, grandi e piccini, conoscono la Befana come una vecchietta solitaria.

Sterile polemiche sono state sollevate da qualche gruppo politico locale (giovane e non abbastanza esperto) che in un post sui social lamentava scarsa trasparenza nell’affidamento, o da cittadini che sui social hanno sfogato la loro rabbia per la scelta per l’individuazione delle famiglie, momento vissuto come vera e propria azione di sudditanza viste le famiglie assegnatarie del cadeaux da parte della befana.

Noi della bontà e correttezza dell’azione posta in campo dall’Amministrazione Petrella e dal super assessore Gabriella Parente siam certi anche per l’assenza di segnalazioni da parte dell’opposizione consiliare.

Come si suol dire: “L’epifania tutte le feste porta via” e d a domani tutti a lavoro solo per Grazzanise.