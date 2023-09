LA BELLA ESTATE AL CINEMA RICCIARDI

Il Ricciardi inaugura la stagione cinematografica domenica 1 ottobre alle ore 18.00 con il film “La Bella Estate”. La pellicola ispirata al romanzo di Cesare Pavese e diretto da Laura Luchetti racconta la storia della giovane Ginia, una ragazza di campagna della Torino anni Quaranta, e della scoperta del desiderio in età giovanile.

La protagonista del film Yile Yara Vianello sarà ospite durante la proiezione in dialogo con il direttore artistico Francesco Massarelli. << Giovane e talentuosa attrice, Yile è certamente un astro nascente del nostro cinema con alle sue spalle già importanti ruoli da protagonista – dice Massarelli – come il suo esordio nel 2011 in Corpo Celeste, scritto e diretto da Alice Rohrwacher. E recentemente ho avuto modo di vederla sullo schermo de La Biennale di Venezia in L’anno dell’uovo di Claudio Casale>>. Il terzo lungometraggio di Laura Luchetti traspone la prosa di Pavese, con un attenzione diversa al mondo adolescenziale e uno sguardo maggiore verso l’insidioso processo di transizione che anticipa l’età adulta. La regista, già ospite al cinema capuano con Fiore Gemello, torna sullo schermo con una pellicola che inquadra le difficoltà di una giovinezza inquieta, tra la ricerca di una propria identità e gli sguardi maschili che scoprono nuove incertezze. La rassegna cinematografica si rinnova ogni anno anche con i film in collaborazione con La cineteca di Bologna. Per tutte le info del programma consultare il sito www.teatroricciardi.it