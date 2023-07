La Ble Decò JuveCaserta 2021 accoglie un nuovo pezzo nel suo organigramma societario. Sarà

Domenico Pezzella il nuovo Responsabile Organizzativo del club bianconero; una addizione

importante che dimostra l’impegno del presidente Francesco Farinaro nella costante ricerca di una

più articolata strutturazione della società.

Casertano, classe 1980, formazione e laurea giuridica, ha una vita a stretto legame con la

pallacanestro. Prima l’addetto stampa nella vecchia Serie C2, poi la collaborazione pluriennale alla

Gazzetta di Caserta e quindi la migrazione oltreoceano nel 2010, dove per tre mesi segue da

vicino le gare dei New York Knicks ed è anche collaboratore con American Superbasket e

Superbasket come corrispondente dagli States. Il suo occhio per i dettagli non sfugge agli addetti

ai lavori, e l’incontro con Pino Sacripanti – allora allenatore proprio alla Juvecaserta – gli apre

l’orizzonte sull’universo dello scouting e della valutazione dei giocatori. Da qui inizia la sua carriera

da agente, prima nella scuderia di Virginio Bernardi e poi costituendo la Starting Five Agency

insieme al suo ex socio Camillo Anzoini, società che ha lasciato proprio l’anno passato per

passare dietro la scrivania e portare la sua esperienza e la sua visione prospettica alle società di

pallacanestro. La scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di Direttore Operativo alla Mokambo Chieti,

squadra militante nel campionato di serie A2

“Felice di essere giunto nella squadra della mia città, quella per cui tifavo, e questa è una grande

soddisfazione. Lavorerò a stretto contatto con il club nella gestione dell’organizzazione a livello

societario, portando alla causa tutta la mia esperienza”.