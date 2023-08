la Ble Decò Juvecaserta 2021 annuncia i numeri di maglia che i tifosi potranno ammirare sul retro delle canotte bianonere griffate Macron.

#0 Diego Jordan Lucas

#1 Raffaele Romano

#3 Davide Mastroianni

#7 Niccolò Moffa

#9 Alfonso Zampogna

#10 Giovanni Pani

#13 Giovanni Pagano

#14 Damir Hadzic

#15 Paolo Paci

#17 Nicola Mei

#25 Stefano Pisapia

#32 Biagio Sergio

#33 Riccardo Vaccaro

#77 Fatih Mehmedoviq

Oltre al parco atleti, questo sarà lo staff tecnico a supporto, sul campo e non solo. L’head coach è Sergio Luise, così come nella passata stagione e al suo fianco ci sarà sempre Ciro Dell’Imperio, primo assistant coach e responsabile tecnico del settore giovanile; l’altro assistente sarà Nicola Liguori. I preparatori fisici, che in questo periodo sono in maniera più intensa già al fianco della squadra, specie in queste prime settimane di lavoro, saranno Ottone Amore e Daniele Russo.

Per ciò che concerne lo staff sanitario, esperienza e professionalità al servizio del collettivo bianconero con il Dr Nicolino Letizia, il Dr Emilio Taglialatela, ortopedico di fiducia del club, e il Dr Ettore Borsi, mentre Fabio Viscardi sarà il fisioterapista.

Oltre alle definizione, è bene anche annotare in agenda i prossimi appuntamenti che vedranno protagonista la squadra bianconera del presidente Francesco Farinaro: aspettando il primo battesimo del fuoco ufficiale della nuova stagione, con la gara di Sant’Antimo per la Supercoppa LNP 2023 Old Wild West del 9 settembre prossimo, la Ble Decò Juvecaserta 2021 comunica che sosterrà degli scrimmage amichevoli: in data 2 settembre alle ore 18 in quel del Pala Angioni Caliendo di Maddaloni contro la Scandone Avellino, formazione di Serie B Interregionale. A seguire, tre gio