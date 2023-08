La Ble Decò Juvecaserta 2021 ufficializza la conferma per il roster 2023/2024 della guardia Nicola Mei, che ha rinnovato il suo accordo di collaborazione con la società bianconera e quindi tornerà a indossare la canotta numero 17. La sua grande esperienza sul campo e la sua mano da tre saranno ancora a disposizione di coach Luise. Nato a Lucca il 27 Ottobre 1985, 184 cm di altezza, ha calcato i più importanti palcoscenici italiani, portando ad ogni latitudine il suo talento e la sua esperienza, sul campo e fuori. Dopo il settore giovanile a Livorno, debutta in B con la Virtus Imola nell’annata 2004/05. Altri due anni di B a Riva del Garda e Virtus Siena, poi Palestrina, Firenze, Sant’Antimo e Montecatini, dove si conferma una delle migliori guardie per numeri e percentuali dal campo. Di nuovo a Siena nel 2011/2012, dopo una stagione divisa tra Ostuni e Perugia arriva la chiamata dalla Pallacanestro Varese, con cui esordisce in Serie A1 ed in Eurocup. L’anno seguente resta in massima serie A Cremona, poi inizia a crivellare i canestri in A2. Latina, Roseto, Tortona e Mantova. Nel 2018/2019 è in quel di Capo d’Orlando per una super stagione con i siciliani che sfiorano la A1 arrendendosi solo in finale a Treviso. Nel 2020 sposa il progetto della San Giobbe Basket Chiusi, che trascina da protagonista dalla B alla A2. Nel 2021/2022 è di nuovo a Roseto, dove diviene “Il Sindaco” conducendo la squadra abruzzese fino alla finale della A2. L’anno scorso la chiamata della Ble Decò Juvecaserta 2021, nella quale in 33 gare chiude a 9.2 punti a gara, conditi da 2,7 rimbalzi e 2 assist a serata. Le percentuali parlano del 41% da 2, del 38% da tre e dell’88,2% ai tiri liberi. Ha sposato appieno il nuovo corso bianconero, diventando uno dei beniamini della tifoseria, ed è pronto a portare alla causa la sua grande esperienza e leadership dentro e fuori dal campo.