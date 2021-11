La braceria della solidarietà dona alla Caritas e ai senzatetto

Maddaloni (CE) – I fratelli De Matteo, titolari dell’omonima braceria a Maddaloni, in occasione delle festività natalizie, hanno deciso di devolvere parte del loro incasso del mese di dicembre a 2 associazioni attive sul territorio della provincia di Caserta nel sostegno a persone in difficoltà. Fino al 31 dicembre, ordinando il dessert a fine pasto, gli avventori compiranno un gesto di grande solidarietà. Il ricavato dalla vendita dei dessert sarà infatti devoluto alla Caritas e all’associazione “L’Angelo degli ultimi” che si occupa dei senzatetto. Il dolce avrà il sapore della generosità per famiglie che versano in difficoltà e per persone che vivono ai margini.

Il nuovo menu partirà dal 1° dicembre.

Nei primi di gennaio, il ricavato sarà consegnato a don Antimo Vigliotta, vicedirettore della Caritas diocesana di Caserta e ad Antonietta D’Albenzio, presidente de “L’ Angelo degli ultimi” . Un’iniziativa originale e lodevole ideata dai 2 fratelli, macellai da 4 generazioni, che più volte si sono contraddistinti, nonostante le difficoltà che anche il settore della ristorazione attraversa, nel dare il loro contributo a fini benefici.