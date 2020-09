La buona notizia: cominciato l’abbattimento dei lampioni pericolanti a Maddaloni

La segnalazione dei cittadini da noi pubblicata qualche giorno fa ha raggiunto lo scopo.

Stamattina, partendo da via Massa nel quartiere di via Feudo è iniziato l’abbattimento dei lampioni. Questo nella foto il primo, di oltre una decina di lampioni della zona, che hanno la base completamente arrugginita e sono ormai in bilico su di essa. Soddisfatti per avere, nel nostro piccolo, reso un servizio alla comunità, continuiamo nel nostro impegno di informare I cittadini e segnalare le criticità del territorio.