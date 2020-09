VIDEO. Vedere per credere. Pericolosissimo. Il lampione sta per cadere

La segnalazione ci è giunta da alcuni residenti della zona, che precisano che non è la prima volta che segnalano alle autorità competenti e agli organi di stampa questo grave problema.

Se guardate il video

concorderete che affermare che ci possa scappare il morto non sia esagerato.

Siamo nella periferia est di Maddaloni, in via De Carlucci. Il pericoloso lampione che vedete nel video ci dicono non sia l’unico. Ce ne hanno indicati circa una decina nel quartiere di via Feudo. ConsumatI dal tempo e dalle intemperie, basterebbe toccarti ed andrebbero giù con facilità. Solo un lembo di materiale lo tiene ancora attaccato alla base. Un sottile lembo che non potrà certo durare molto.

Le strade al buio. I cittadini potenziali vittime. Le vittime i lampioni. I colpevoli chissà.