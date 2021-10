La Buttol chiude l’isola ecologica. Il sindaco denuncia: interruzione di pubblico servizio

Maddaloni. Stamattina i maddalonesi che si sono recati all’isola ecologia la hanno trovata chiusa. Un cartello campeggia sul cancello con la seguente dicitura: chiusi per motivi tecnici.

Quali siano questi motivi tecnici lo abbiamo chiesto direttamente al primo cittadino che ci ha comunicato che la Buttol ha chiuso arbitrariamente l’isola adducendo motivazioni tecniche difformi che spetterebbero alla ditta stessa e non all’ente. A tal proposito il sindaco denuncerà a tutti gli organi competenti in giornata questa interruzione di pubblico servizio irrituale e priva di motivazioni che abbiano fondamento.

Nello specifico la ditta parla di cassoni non a norma: i cassoni sono di loro competenza Si parla inoltre di mancanza di una segnaletica che sarebbe comunque di loro competenza.. Inoltre riferisce di mancanza di elettricità in un ufficio che è stato allestito come surplus e che non era previsto dal bando e dai lavori che spettavano al comune.

Il dato oggettivo è che oggi l’isola è di nuovo chiusa. E la storia infinita di tiro alla fune tra Buttol e comune continua.

