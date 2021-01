La C.R.I. distribuisce calze in tutti i Rioni di Caserta (FOTO E VIDEO)

Caserta. Continua l’enorme lavoro di solidarietà della Croce Rossa – Caserta ,presenziata dalla Dott.ssa Teresa Natale.Nella mattinata di oggi , mercoledì 6 gennaio, in occasione della festa dell’Epifania,i volontari della C.R.I. hanno distribuito dolciumi in tutti i Rioni del casertano.

Le calze sono state consegnate direttamente dalla “befana” ai bambini del Rione Falcone- Parco dei Fiori, , Rione Michelangelo , Parco Primavera e qualche residente di Puccianiello. L’iniziativa è stata molto apprezzata dai residenti i quali hanno evidenziato come la C.R.I. non ha mai abbandonato le famiglie piu’ bisognose. I complimenti sono arrivati anche .dall’Associazione Generazione Libera della quale è presidente Mimmo Rosario Laudato , In seguito al fatto che i volontari hanno consegnato la calza ad alcune persone senza fissa dimora. La mattina si è conclusa con un colpa di scena , La Befana della Croce Rossa infatti ha consegnato calze di dolciumi anche ai figli dei Vigili del Fuoco.

