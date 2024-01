La Caffetteria Manzoni riparte alla grande . Nuova Gestione e nuove ” specialità” della casa ( FOTO)

Caserta. La caffetteria Manzoni si rifa’ il lock e riparte con una nuova gestione. Quel bar , sito in Via Alcide De Gasperi n 58 proprio difronte al Liceo Manzoni è stato negli anni 80 un vero e proprio fiore all’ occhiello della nostra città , poi la crisi , il Covid e qualche gestione sbagliata l’ avevano fatto “precipitare “in una fase di stallo lasciando un vuoto in tutte quelle persone che erano abituate a fermarsi ,comodamente seduti all’ esterno del locale, per consumare un caffè.

Dal 23 Dicembre 2023 la tanto attesa rinascita. La Caffetteria Manzoni riapre al pubblico e lo fa trasformando il locale , curato in ogni particolare , in un vero e proprio centro di aggregazione artistico-culturale. La simpatia dei proprietari e l’ alta professionalità dei dipendenti hanno fatto si’ che in pochi mesi quel bar tornasse ad essere un punto di riferimento per gli alunni e Docenti del Liceo Manzoni .

Per un ottimo caffè’ , un aperitivo , una bevanda fresca e quant’ altro la Caffetteria Manzoni vi aspetta in via Alcide De Gasperi 58/60 dal lunedi’ al sabato con orario continuato dalle 6,00 alle 21 e la domenica mattina . L’esercizio resterà chiuso solo la domenica pomeriggio per riposo settimanale.