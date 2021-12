La Campane protagoniste della corsa scudetto

Nella giornata di oggi scenderanno in campo le quattro squadra italiane che per il momento si giocano lo scudetto. La sfida almeno sulla carta più abbordabile dovrebbe averla il Milan, la squadra di Pioli ospiterà in casa la Salernitana, per i campani non solo ci sono i problemi di classifica ma anche la situazione societaria poco chiara. Alle ore 18 super sfida in quel di Roma tra i giallorossi e l’Inter di Inzaghi, una sfida chiave soprattutto per l’Inter. Il turno verrà poi chiuso al Maradona tra Napoli e Atalanta, gli azzurri nonostante il primo posto partiranno sfavoriti viste le tantissime assenze, vedremo se la spinta dello stadio potrà dare una mano alla squadra di Spalletti