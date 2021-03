LA CAMPANIA A RISCHIO ZONA ROSSA,AUMENTANO I POSITIVI NEGLI OSPEDALI E NELLE TERAPIE INTENSIVE

La Campania si avvicina alla zona rossa, che potrebbe essere decretata dalla riunione della cabina di regia del governo dopo l’analisi dei dati da parte del Cts. Sono emersi 2.635 positivi nei 26.533 tamponi di oggi che confermano il trend regionale che va avanti da molti giorni.

Dal 24 febbraio ad oggi la Regione è sempre stata sopra i 2.000 positivi al giorno, tranne in una giornata che sono stati 1.800 positivi ma su soli 14.600 tamponi.

Tra i dati in peggioramento in Campania, infatti l’occupazione dei posti letto negli ospedali, in particolare l’aumento delle terapie intensive . In due settimane si è passati da 107 a 137. Aumenta anche il numero dei sintomatici.