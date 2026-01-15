La Campania corre in Europa: ad Albufeira il sogno continentale di Arca Sparanise e Caivano Runners

La Campania dell’atletica leggera si prepara a vivere una pagina che profuma di storia e orgoglio sportivo. Domenica 8 febbraio 2026, ad Albufeira, nel suggestivo scenario dell’Algarve portoghese, andrà in scena la European Champion Clubs Cup di Cross Country, e per la prima volta due società campane si presenteranno ai nastri di partenza della massima competizione continentale per club. Un traguardo che racconta crescita, programmazione e passione, valori che oggi trovano pieno riconoscimento in ambito europeo. Da un lato l’Arca Sparanise Track & Field Calenia Energia, protagonista nel settore Under 20 maschile, capace di conquistare sul campo la qualificazione grazie allo straordinario secondo posto ai Campionati Italiani di cross. Un risultato che non è frutto del caso, ma la naturale conseguenza di un progetto tecnico solido, costruito nel tempo, che ha saputo valorizzare giovani atleti e portarli a competere ai massimi livelli nazionali. Ad Albufeira, i ragazzi dell’Arca Sparanise si misureranno con le migliori scuole europee del mezzofondo e del cross, trasformando l’esperienza continentale in un passaggio fondamentale del loro percorso di crescita sportiva e umana. Dall’altro lato la Caivano Runners Mondial Service, chiamata a rappresentare la Campania nella categoria femminile assoluta, prima società regionale a riuscirci nella storia della Coppa Europa di cross. Un debutto che ha il sapore dell’evento simbolico, perché segna un punto di svolta per il movimento femminile campano, sempre più competitivo e ambizioso. La partecipazione alla ECCC, ottenuta attraverso il ripescaggio ufficiale, proietta la Caivano Runners in un contesto internazionale di altissimo livello, dove l’obiettivo non sarà soltanto il risultato, ma la consapevolezza di potersi sedere allo stesso tavolo delle grandi realtà europee. A fare da cornice sarà Albufeira, una località che negli anni si è guadagnata il titolo di capitale europea del cross country. Clima mite anche in pieno inverno, percorsi naturali tecnici e selettivi, prati ondulati alternati a tratti più sabbiosi e la costante presenza dell’oceano Atlantico a rendere ogni gara imprevedibile: correre qui significa unire fatica e bellezza, strategia e spettacolo. Non è un caso che la European Athletics abbia scelto più volte questa sede, diventata sinonimo di qualità organizzativa e fascino sportivo. Per la Campania, Albufeira non sarà soltanto una trasferta, ma una vetrina prestigiosa. Arca Sparanise e Caivano Runners porteranno in Europa non solo i colori delle rispettive società, ma l’identità di un intero territorio che crede nel lavoro quotidiano, nei giovani, nello sport come strumento di crescita e riscatto Da chi scrive, un sincero augurio alle due società campane: che questa esperienza europea sia vissuta con entusiasmo, orgoglio e spirito di appartenenza, qualunque sia il risultato finale. Perché essere al via della Coppa dei Campioni di cross è già una vittoria, conquistata passo dopo passo, chilometro dopo chilometro. E la Campania, adesso, corre davvero in Europa.