La Campania esce dal Piano di rientro sanitario. Santangelo: una notizia che ripaga gli sforzi fatti nella precedente consiliatura.

La Campania esce dal piano di rientro, Santangelo: una notizia che ripaga gli sforzi fatti nella precedente consiliatura. Ora possiamo programmare investimenti e assunzioni in ambito sanitario

«L’annuncio dell’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro sanitario rappresenta una notizia attesa da anni dai cittadini campani. Si tratta di un passaggio importante che consentirà finalmente di programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie e rafforzare complessivamente il sistema sanitario regionale.

Questo risultato è ascrivibile esclusivamente al lavoro svolto con continuità dalla vecchia maggioranza e da Vincenzo De Luca. È stato il costante impegno della precedente consigliatura, attraverso un’azione amministrativa rigorosa e determinata, a riportare i conti della sanità campana in equilibrio e a rendere possibile il superamento del regime di commissariamento e vincoli straordinari. Ringrazio il Ministro Schillaci per la collaborazione che ha permesso di chiudere questo importante risultato. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché questa nuova fase si traduca in risposte concrete per i cittadini, con investimenti mirati e senza sprechi, nell’interesse esclusivo della salute dei campani. Nessuno, a cominciare dal presidente Fico, cerchi di intestarsi meriti che non ha». Lo dichiara Vincenzo Santangelo, Consigliere regionale della Campania del gruppo Fratelli d’Italia