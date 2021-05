La Campania potrebbe divenire zona bianca a fine giugno

La Campania presenta dati in netto miglioramento per quanto concerne i contagi e soprattutto la minore pressioni sugli ospedali. Ciò forse non consentirà l’immediato passaggio in zona bianca per la regione, ma è solo questione di settimane.

Per quel che concerne le varie zone gialle si potrebbe avere un cambiamento di Regioni.

Le regioni in pole per il passaggio in zona bianca (in alcuni casi già dal primo giugno) sono: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Fondamentale presentare un’incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti.

La Campania dovrà attendere ancora qualche settimana, ma è probabile che per fine giugno tutta l’Italia potrebbe diventare bianca.