La Casertana a Terni, ultime dai campi, nel posticipo del lunedì di lega pro

La Casertana fc sarà di scena sul campo della Ternana, il ‘Liberati’, la partita con calcio di avvio alle ore 21.00. Nella Casertana non ci sarà il capitano Luigi Castaldo, ma la conta degli indisponibili aumenta se si tiene conto che nei rossoblù sicuri assenti saranno Bordin e Ciriello, oltre allo squalificato Buschiazzo che non può esser tra i convocati.

Match sicuramente molto difficile per la Casertana che affronta la prima in classifica del Girone C di Lega pro la quale risulta ancora imbattuta, in tutte e quattro le categorie professionistiche la squadra della Ternana detiene questo primato di squadra senza sconfitte. Nelle file della Ternana sarà out, il capitano della compagine giallo verde, ossia Defendi. Il match per chi volesse sarà trasmesso anche in tv su Raisport con inizio alle ore 21.00.

Sul fronte della Ternana il mister Lucarelli non ha fatto misteri sul fatto che apporterà qualche variante alla formazione schierata a Palermo che possono essere riconducibili all’inserimento di Laverone, Defendi, infatti non ce la farà a scendere in campo, in mezzo al campo molto probabile la presenza di Proietti in mediana al fianco di Palumbo, di Raicevic in avanti e forse quello di Frascatore al posto di un Salzano che potrebbe aver bisogno di rifiatare dopo una serie di impegni consecutivi in un ruolo non suo che ha richiesto anche uno stress mentale oltre che fisico.

Per quanto concerne invece la Casertana ecco i probabili undici che scenderanno in campo: 4-3-3 il modulo con Avella; Hadzamaniovic, Konate, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro Izzillo; Rosso, Cuppone, Turchetta che, però, accusa qualche problema fisico per cui potrebbe essere sostituito da Matos che nel caso verrebbe schierato al centro con Cuppone dirottato sulla sinistra.

Probabili formazioni

TERNANA (4-2-3-1) Iannarilli, Laverone, Boben, Kontek, Salzano, Proietti, Palumbo, Partipilo, Falletti, Furlan, Vantaggiato

CASERTANA (4-3-3) Avella, Hadziosmanovic, Konate, Carillo, Del Grosso, Icardi, Santoro, Izzillo, Turchetta, Rosso, Cuppone