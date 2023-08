LA CASERTANA ATTENDE LA PRONUNCIA DEL TAR PER L’UFFICIALITA’ IN SERIE C

CASERTANA FOOTBALL CLUB – Si attendono le pronunce del TAR della Campania per i falchetti rossoblù. Al vaglio i ricorsi della giustizia sportiva che si pronuncia sulla Reggina e sul Lecco.

Il verdetto ufficiale atteso tra la serata di oggi e domattina, il ricorso del Lecco è stato esaminato alle ore 15.00 di oggi. Poi dopo la Reggina con il NO del Tribunale amministrativo Campano c’è il secondo grado di giudizio previsto dalla nostra costituzione ossia, il Consiglio di Stato.

Per la precisione anche il Fano aveva fatto ricorso (un po’ a modo di far west tutti contro tutti).

Dopo l’Alcione Milano anche l’Alma Juventus Fano ricorre contro la decisione del Consiglio Federale di inserire la Casertana in cima alla graduatoria per il ripescaggio in Serie C. Questo il comunicato con cui il Collegio di Garanzia del CONI rende noto di aver ricevuto il ricorso da parte della società marchigiana:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), e nei confronti delle società Casertana Football Club s.r.l., avverso il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale della FIGC n. 44/A del 24 luglio 2023, con cui è stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024, che prevede, nell’ordine, il reinserimento delle società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l (seconda squadra), Casertana Football Club S.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., Gelbison s.r.l. e, al contempo, l’esclusione della ricorrente.