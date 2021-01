La Casertana cade a Foggia

La Casertana in trasferta a Foggia perde per uno a zero ecco quanto accaduto allo stadio Zaccarelli.

Primo Tempo

Al minuto 7′ ci prova con un pallonetto Hadziosmanoniv ma non riesce ad andare a segno. Il Foggia sblocca la partita al minuto 15′ con un colpo di testa di D’Andrea che con batte il portiere della Casertana che aveva calcolato male il tempo dell’uscita tra i pali. Al minuto 38′ ci prova Cuppone con un tiro da lontano che però non riesce ad andare a segno finisce così il primo tempo

Secondo tempo

Al minuto 4′ è ancora D’Andrea per il Foggia in contropiede a cercare di andare a segno con tiro che però viene parato dal portiere rossoblù Avella. La Casertana cerca di buttarsi in avanti al minuto 27′ Cuppone per i falchi rossoblù, in area da buona posizione viene fermato ed intercettato poco prima della battuta a rete. Al 53′ Marchionni richiama in panchina l’autore del gol del vantaggio D’Andrea, che viene sostituito da Garofalo: rossoneri che passano al 3-5-2 con Curcio che va ad affiancare Dell’Agnello in avanti. Cambia anche la Casertana con Rosso e Polito che rilevano Hadziosmanovic e Matese. Con il passare del tempo i rossoblù prendono sempre più fiducia, con il Foggia che indietreggia. Al 73′ vibranti proteste degli ospiti per un contatto in area tra Cuppone ed un difensore rossonero, il direttore di gara lascia proseguire. Guidi tenta l’ultima mossa disperata con l’ingresso di Longo per Varesanovic con l’intento di raddrizzare le sorti della partita, ma nemmeno l’assedio finale produce gli effetti sperati

Non succede praticamente più nulla nonostante qualche cambio nel finale

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Gavazzi, Germinio Galeotafiore; Kalombo, Vitale (71’ Morrone), Salvi, Di Jenno (82’ Agostinone); Curcio (71’ Balde); Dell’Agnello, D’Andrea (53’ Garofalo). A disp. Jorio, Di Masi, Raggio Garibaldi, Moreschini, Pompa, Cardamone, Tomassini, Turi. All. Marco Marchionni

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic (60’ Rosso), Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Matese (60’ Polito), Santoro, Varesanovic (85’ Longo); Icardi; Cuppone, Turchetta. A disp. Dekic, Zivkovic, Castaldo, De Vivo, De Lucia, Rillo. All. Federico Guidi

ARBITRO: Federico Fontani di Siena (Khaled Bahri di Sassari e Simone Piazzini di Prato; IV Ufficiale Matteo Centi di Viterbo)

RETI: 15’ D’ Andrea