La Casertana cerca conferme in quel di Palermo, derby campano tra Avellino e Ternana

Ancora pochi giorni e poi comincerà la 15 giornata del campionato di lega pro. Si parte con la sfida tra Juve Stabia e Potenza, sue squadre forse deluse da un inizio di stagione non proprio positivo. La Casertana cerca conferme in quel di Palermo, i siciliani vorranno sicuramente riscattare la sconfitta di domenica a Foggia. Doppio derby ok questa giornata, in quello pugliese andrà di scena Monopoli-Foggia, gara fondamentale per il Monopoli dopo la brutta sconfitta di Casertana. La gara più stessa però sarà quella tra Avellino e Ternana, gli irpini hanno vinto in settimana la loro gara da recuperare contro il Bisceglie è vorranno continuare il loro momento positivo, arriverà però al Partenio una grande Ternana che sicuramente venderà cara la pelle.

Risultati: Juve Stabia-Potenza 12/12, Palermo-Casertana 13/12, Viterbese-Catania 13/12, Cavese-Virtus Francavilla 13/12, Monopoli-Foggia 13/12, Avellino-Ternana 13/12, Turris-Teramo 13/12, Bari-Vibonese 13/12, Bisceglie-Catanzaro 13/12