La Casertana cerca di migliorare il trand positivo al Pinto contro il Catania

Già di suo Casertana-Catania è una sfida molto sentina da entrambe le tifoserie, se poi ci mettiamo anche la situazione negativa in classifica dei falchetti, si capisce come la sfida di domani sarà molto delicata. I precedenti sono abbastanza positivi per i falchetti in casa contro la squadra siciliana, 7 pareggi e 5 vittorie rosso blu.

L’Ultimo precedente tra queste due squadre a Caserta risale ormai al 2018, l’anno in cui la Casertana sognava di vincere il campionato, la sfida terminò con il risultato di 1-1 con i gol di Curiale e il pareggio quasi a tempo scaduto di Floro Flores.

Ovviamente non ci sono i precedenti dello scorso campionato vista la pausa forzata dovuta alla pandemia.