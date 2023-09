La Casertana cerca l’impresa con il Benevento. Per L’Avellino e l’ora del riscatto

Tra domenica e lunedì sera andrà di scena la terza giornata del girone c. Ci sarà l’attesissima sfida tra Casertana e Benevento con i falchetti che cercheranno di battere il Benevento. Interessante il derby tra Turris e Sorrento con la squadra di casa che vorrebbe continuare a restare a punteggio pieno. Lunedì sera doppio derby, uno pugliese è uno campano. In quello pugliesi si affronteranno Cerignola e Brindisi con la squadra di casa Che nonostante i già 4 gol realizzati e alla ricerca della prima vittoria in campionato. Nel derby campano invece se la vedranno Giugliano e Juve Stabia con gli ospiti che vogliono provare a restare a punteggio pieno