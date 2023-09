La Casertana ci prova ma non riesce a vincere la partita. Decisivo per il pareggio il gol di Curcio

Finisce 1-1 la sfida tra Latina e Casertana. Falchetti che passano in svantaggio con un gol su rigore di Fabrizi. Una Casertana nel primo tempo che non è riuscita a fare la gara che voleva ma che nonostante questo allo scadere del primo tempo è riuscita a pareggiare la sfida con un gol di Curcio. Nella ripresa la partita cambia con la Casertana che cerca di fare più la partita. Occasioni create da entrambe le parti ma la poco lucidità sotto porta non ha permesso a nessuna delle due squadra di segnare la seconda rete. Finisce quindi 1-1 un ottimo punto per la Casertana visto il momento fisico dei falchetti e la grande fiducia che aveva il Latina. Nelle altre sfide continua a soffrire il Crotone che non riesce più a vincere dopo la vittoria di Catania mentre L’Avellino torna alla vittoria nel derby contro il Sorrento

Risultati: Benevento-Taranto 2-1, Brindisi-Monterosi 2-1, Latina-Casertana 1-1, Messina-Turris 3-3, Sorrento-Avellino 0-1, Picerno-Giugliano 4-0, Crotone-Cerignola 1-1, Foggia-Francavilla 0-0, Juve Stabia-Potenza 3-0, Monopoli-Catania 0-0

Classifica: