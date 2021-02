La Casertana fc risolve un contratto

La Casertana FC, a seguito di una trattativa lunga alcuni giorni ha deciso di risolvere in maniera consensuale il contratto con uno dei suoi calciatori, si tratta dell’attaccante Lorenzo Cavallini, cerchiamo di fare un breve resoconto del calciatore giunto a Caserta, di quella che è stata la sua avventura all’interno della squadra rossoblù: il ventenne originario di San Miniato non è riuscito ad imporsi all’ombra della Reggia, in un anno e mezzo circa ha collezionato diciassette presenze, senza reti come già precisato nei diciotto mesi con la maglia dei falchi. Per quel che concerne l’annata calcisticia 2020/2021, non aveva collezionato molte presenze, per essere più precisi si è visto in campo soltanto quattro volte, l’ultima volta, l’ultima partita nel quale è sceso in campo all’interno del rettangolo verde, è stato nella vittoria con la Virtus Francavilla risalente a quasi due mesi fa, ossia lo scorso 8 novembre in cui giocò tutti e 90 i minuti, da allora è rimasto fermo in quanto ha anche subito un infortunio procuratosi durante gli allenamenti con la squadra casertana. Con gli ultimi acquisti fatti non è azzardato dire che avrebbe avuto meno spazio.

Sul sito della Casertana ufficiale è apparso questo comunicato che si va a riportare testualmente: “La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Lorenzo Cavallini. A Lorenzo va il ringraziamento per il lavoro svolto al servizio dei falchi in queste due stagioni e l’augurio di poter proseguire il suo percorso di crescita con successo e soddisfazione”.