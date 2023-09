La Casertana ferma la corazzata Benevento ma forse il punto le sta anche stretto

Una grande Casertana ferma il Benevento e conquista il primo punto in campionato. Nonostante i falchetti abbiano pochissimo giorni di allenamento non si è vista questa clamorosa differenza. Un buon punto che dimostra come la squadra sia stata costruita molto bene e che alla lunga potrebbe venire fuori. Non ci sarà molto tempo per riposarsi visto che giovedì ci sarà la trasferta a Latina.

Risultati: Avellino-Foggia 0-0, Catania-Picerno 2-0, Potenza-Monopoli 2-1, Turris-Sorrento 3-2, Virtus Francavilla-Crotone 3-1, Cerignola-Brindisi 18/9, Giugliano-Juve Stabia 18/9, Monterosi-Latina 18/9, Taranto-Messina rinviata

Classifica: