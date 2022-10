La Casertana domenica sarà impegnata contro il Monterotondo, una sfida molto importante in chiave prime posizioni. Nonostante un inizio di stagione non esaltante dei falchetti, la formazione rosso blu domenica avrà l’occasione di accorciare dalle prime. Attenzione però, Perché la squadra di casa davanti i propri tifosi vorrà continuare a far bene.