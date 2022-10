La Casertana ne fa 4 al Monterotondo

Ancora una vittoria per la Casertana., la prima stagionale lontana dallo stadio “Pinto”. Gara che non era nemmeno cominciata benissimo con il gol del vantaggio dei padroni di casa con Baldassi. Falchetti però bravi a non perdersi d’animo ed anzi nel giro di due minuti riescono a dirittura a ribaltare il risultato. Prima Vacca regala il pareggio e pochi secondi dopo ci pensa Turchetta a portare i falchetti avanti. Nella ripresa prima L’autorete di Calisto e poi il gol di Ferrari hanno chiuso la gara. Domenica la sfida al “Pinto” contro la Lupa Frascati