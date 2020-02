La Casertana non sa più vincere al Pinto passa la Vibonese 1-2

Un altra brutta figura per la Casertana, la squadra rossoblu’ non riesce a sfatare il tabu “Pinto”. La Vibonese compie il colpaccio in trasferta che gli permette di fare un passo enorme verso l’obiettivo salvezza. La Casertana dal canto suo si ritrova in una situazione molto complicata di classifica, oltre l’amara sconfitta di questa sera infatti c’è stata anche la Vittoria del Picerno. Se il campionato finisse oggi la Casertana sarebbe salva ma è ovvio come qualcosa nella testa dei giocatori dovrà cambiare per non rischiare brutte sorprese a fine stagione. Mercoledì l’occasione per provare a ripartire in un altro scontro diretto contro la Sicula Leonzio.

Risultati: Rieti-Teramo 0-2, Virtus Francavilla-Catanzaro 4-0, Catania-Ternana 0-0, Cavese-Bari 1-1, Monopoli-Sicula Leonzio 0-1, Reggina-Paganese 3-0, Viterbese-Potenza 1-3, Casertana-Vibonese 1-2, Picerno-Bisceglie 1-0, Rende-Avellino 0-1.

