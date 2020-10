La Casertana parte con il piede giusto, buon punto in quel di Potenza

Serviva una prestazione di cuore da parte della Casertana. La squadra rossoblù oltre al cuore ha avuto anche tanta voglia di fare bene, non è un caso infatti che sia stata in grado di raggiungere, per ben due volte, il Potenza. Certo, l’errore del portiere del Potenza, ha facilitato le operazioni, ma ciò che è piaciuto della squadra di Guidi è stata la voglia con cui ha cercato di “risolvere“ la partita. Con un po’ di grinta in più la vittoria sarebbe stata a portata di mano.

Risultati: Ternana-Palermo 0-0, Virtus Francavilla-Vibonese 2-2, Catania-Juve Stabia 1-0, Catanzaro-Paganese 1-0, Cavese-Bari 2-3, Monopoli riposa, Turris-Viterbese 2-1, Potenza-Casertana 2-2.

Classifica: