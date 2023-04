La Casertana perde a Portici e , almeno per ora , abbandona ogni sogno di gloria

Caserta. La Casertana frena ancora una volta . Dopo la brillante vittoria ottenuta con il Sorrento i Falchetti cedono il passo e cadono sul campo del Portici. Nulla da rimproverare alla squadra allenata da Cangelosi che per ben due volte ha recuperato il risultato di svantaggio dimostrando di credere nell’ ardua impresa di riacciuffare la capolista Paganese . Ma nel calcio si sa, niente è scontato e allora nei minuti di recupero ,quando i rossoblu’ , dopo aver raggiunto il pareggio ,stavano facendo l’ ultimo sforzo per portare a casa il risultato pieno , sono stati puniti da un contropiede fatale che ha decretato , almeno per ora, la fine dei sogni di gloria.