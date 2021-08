La Casertana perde il suo bomber

La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver ingaggiato il calciatore Luigi Castaldo, il quale ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurrostellato fino a Giugno 2022 .

L’esperto attaccante classe 1982, che vanta più di 500 presenze e 150 gol tra i professionisti, si aggregherà al gruppo di Mister Raffaele Di Napoli dopo aver effettuato i test Anticovid19.

La Paganese punta sull’esperienza e acquista l’attaccante Luigi Castaldo dalla Casertana la cui squadra non disputerà il prossimo campionato di Lega pro (serie C). Il 39enne ha firmato un contratto valido per un anno e ha rilasciato le prime dichiarazioni.

Per quanto riguarda l’attacccante Luigi Castaldo si può dire che tutta la sua carriera si è svolta in Campania, tranne la piccola parentesi nelle Marche durante il periodo all’ Ancona. Ha giocato in Serie B con le squadre di Ancona , Nocerina ed Avellino. È il miglior marcatore nella storia della squadra bianco verde dell’ Avellino con 70 reti in tutte le competizioni ufficiali e della Juve Stabia con 38 reti in tutte le competizioni ufficiali. Dopo l’esclusione dalla Serie B dell’Avellino nell’agosto del 2018, si trasferisce in Serie C alla Casertana, diventando capocannoniere del girone C con 17 gol, club in cui rimane fino all’estate del 2021, poi arriva il trasferimento alla Paganese.

Questa una parte delle dichiarazioni dell’ormai ex bomber della squadra rossoblù Luigi Castaldo “Sono felice, ringrazio la società, il direttore e il presidente in primis, era da anni che avevamo una stima reciproca, il merito del mio arrivo è tutto loro. Io ho solo aspettato l’esito della Casertana, per la quale mi dispiace tanto: purtroppo succedono cose che nessuno può immaginare, ma auguro al club di rinascere perché merita tante soddisfazioni, la società come i tifosi. Adesso inizia un nuovo percorso e farò quello che ho sempre fatto: fare il massimo. Qui c’è un progetto serio, il presidente ha fatto tanti sacrifici. C’è ambizione. Avevo tante richieste ma la parola data alla Paganese vale più di tutte”.