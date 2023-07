La Casertana riparte nel segno del “ Monfortino”

Caserta. “Ciak si riparte “ ,Il “ Monfortino”, la pizzeria di Francesco Di Ceglie e Fabio Russo, dimostra subito l’ eterno amore che la lega alla Casertana Calcio.

La nota pizzeria casertana infatti e’ il primo “ Gold Sponsor “ ufficiale della stagione calcistica 2023/2024 . I due proprietari hanno risposto subito presente alla chiamata di Massimo Vecchione /responsabile Marketing della società’- dimostrando di fatto , in un momento in cui i tifosi sono tutti in ansia per conoscere l’ esito di un eventuale ripescaggio , un amore forte per i colori rossoblu’ che va al di là della categoria.

L’ inconfondibile marchio del Monfortino comparirà’ per il terzo anno consecutivo sulla maglietta dei falchetti .

” Certe scelte non si discutono – hanno dichiarato i due proprietari Francesco e Fabio – al cuore bisogna sempre ascoltarlo , lui non ti tradisce mai . Siamo convinti che la Casertana Calcio farà’ grandi cose , al di là’ della categoria in cui giocherà’ il prossimo anno calcistico ,Il Monfortino ha deciso di stare al suo fianco e ,insieme alla squadra, la dirigenza e l’ intera tifoseria, continuare ad inseguire un sogno . “ La Casertana si ama non si discute mai”.