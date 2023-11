La Casertana sabato sera affronta la Virtus Francavilla. Il test che potrà dire se davvero puo’ sognare

Sabato sera la Casertana sarà impegnata ancora in Puglia, l’avversario di turno e’ la Virtus Francavilla. Una sfida che potrebbe sembrare alla portata della Casertana ma che non dovrà per nessun motivo essere sottovalutata.

I falchetti arrivano a questa sfida con il morale a mille per le quattro vittorie di fila ma attenzione perché la Virtus Francavilla nell’ultimo turno è riuscita e fermare L’Avellino. I pugliesi cercano punti per allontanarsi dalla zona playout e cercherano di mettere i bastoni tra le ruote ad una Casertana che ha cominciato a spiccare il volo.

La Virtus Francavilla non vince da un mese , l’ultima volta che sono riusciti a conquistare i tre punti risale all’ 8 ottobre quando sbanco’ Torre Del Greco. Per trovare invece una vittoria in casa bisogna tornare al 24 settembre quando la squadra pugliese e riuscita a battere in casa il Messina. Vedremo se i falchetti continueranno a volare o dovranno fermarsi in terra pugliese