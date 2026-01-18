La Casertana sbatte contro il muro Potenza

Brusco, inatteso e improvviso stop per la Casertana, che esce da Potenza con una sonora sconfitta (2-0). La corsa verso la promozione si complica maledettamente, vista anche la vittoria del Benevento ieri. Sono 9 ora i punti di distanza dai sanniti, mentre resta ben saldo il posto ai playoff. Si affrontano due squadre dai risultati agli antipodi in campionato: Casertana che non perde dal 26 ottobre; Potenza che non vince dal 30 novembre, ma mai sconfitta in casa e ad un passo dalla qualificazione alla finale di coppa Italia di serie C. L’inizio vede un sostanziale equilibrio. Al 4’ ci prova Casarotto: poco a lato. Al 12’ si fa vivo il Potenza con Mazzeo, il cui tiro a giro è facile preda di De Lucia. I lucani sembrano più convinti e al 35’ un uno-due tra Anatriello e Siatounis libera il tiro del greco: De Lucia respinge in angolo. Al 44’ rotto l’equilibrio: Schimmenti se ne va sulla destra, entra in area e viene atterrato da Liotti. Per l’arbitro è rigore, che Adjapong trasforma. Alla ripresa, la partita vede un evidente dominio dei padroni di casa con poche azioni veramente pericolose dei falchetti. Al 63’ Siatounis mette al centro per la conclusione di De Marco che viene sventata da De Lucia. Destro di Pezzella poco a lato al 67’. Al 76’ un corner permette a Murano di colpire di testa, ma è troppo alto. La Casertana si getta in avanti e, al 79’, Liotti serve Butic, che non riesce a lavorarla bene; la palla, allontanata dalla difesa lucana, arriva a Proia, il quale provoca il tiro di Pezzella parato da Cucchietti. All’84’, da corner, Proia colpisce di testa e la palla viene deviata da Bachini sulla traversa. Al 94’ fine delle speranze per i falchetti: Ghisolfi ruba palla a centrocampo e se ne va in contropiede fornendo l’assist per D’Auria, che trafigge De Lucia per il 2 a 0 finale. Grave battuta d’arresto per la Casertana, si spera sia solo un incidente di percorso e che già dalla prossima (domenica contro il Trapani al “Pinto”) si cercherà di rialzarsi prontamente e ritornare ai tre punti. Le speranze rossoblù, pur essendo diminuite, rimangono accese: non tutto è perduto.

(Foto di Ciro Santangelo)