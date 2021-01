La Casertana scatenata sul mercato, altro acquisto

Attraverso un comunicato, la Casertana ha reso noto l’acquisto di Cristiano Del Grosso, terzino sinistro dalla lunga carriera, con dei trascorsi in Serie A e B.

Ecco il comunicato apparso sul sito della squadra rossoblu’ “La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del laterale sinistro Cristiano Del Grosso. Classe 1983 con un curriculum di assoluto spessore con 228 presenze in serie A con le maglie di Siena, Atalanta, Cagliari ed Ascoli, 130 in B con Pescara, Spal, Bari e Venezia. L’accordo avrà a effetto a partire dal 4 gennaio, data di apertura della sessione di mercato invernale”.

Il calciatore intercettato ha cosi commentato “Sono felicissimo di aver trovato questo accordo ed approdare a Caserta. Ringrazio il presidente per avermi dato questa possibilità. Ha voluto fortemente che indossassi questa maglia. So che è una persona che ama questi colori e l’entusiasmo che mi ha mostrato ne è la conferma. Ho seguito la Casertana in questi mesi e so che la sorte non ha certo dato una mano alla squadra. Mi metto a disposizione del mister e del gruppo; l’esperienza che ho maturato nella mia carriera spero possa essere utile per i calciatori più giovani. Sono uno anche ama dare tanto più che ricevere. Ora ho soltanto voglia di mettermi al lavoro e di iniziare questo nuovo percorso che mi stimola tanto”.