La Casertana si fa raggiungere nel finale da Perez, finisce 1-1 al Pinto

La Casertana riesce a mantenere la porta inviolata fino al 90esimo, ma regala allo scadere un calcio di rigore al Francavilla, dal dischetto ci va Perez che supera Cerofolini e regala il pari ai pugliesi.

Un pari che fa molto male, non tanto per come si è giocato,perchè forse il pari era anche giusto, ma per il modo in cui è arrivato. Insomma un pomeriggio amaro per i falchetti che in caso di vittoria infatti avrebbero quasi ipotecato la salvezza. La squadra di Ginestra però non avrà tempo di riposare, visto che mercoledì si tornerà in campo per il recupero della prima giornata di ritorno contro il Potenza.

Risultati: Picerno-Viterbese 0-1, Vibonese-Cavese 0-1, Ternana-Rende 3-1, Paganese-Sicula Leonzio 0-0, Catania-Potenza 1-1, Casertana-Virtus Francavilla 1-1, Bisceglie-Reggina 1-2, Bari-Rieti 5-2.

