La Casertana si ferma nel derby, continua a volare il Teramo che batte la Juve Stabia

Anche la settimana giornata di serie c è andata. Continuano a volare Ternana e Teramo che si godono le prime sue posizioni, aspettando il posticipo di questa sera tra Bari e Catania. La Turris( prossima avversaria della Casertana) perde in maniera clamorosa contro un ottima Paganese per 0-3. Nell’altro derby campano tra Avellino e Casertana, si impongono gli irpini per 3-1, mentre il Francavilla vince lo scontro contro il Potenza. Resta ultima la Cavese

Risultati: Virtus Francavilla-Potenza 2-1, Cavese-Monopoli 0-1, Ternana-Foggia 2-0, Avellino-Casertana 3-1, Teramo-Juve Stabia 1-0, Turris-Paganese 0-3, Vibonese-Viterbese 2-2, Bari-Catania 26/10, Catanzaro-Palermo rinviata

Classifica: