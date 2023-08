La Casertana su Sky Sport

Come già preannunciato nei giorni scorsi la Casertana attende solo l’ufficialità per ritornare nel calcio professionistico, le novità sul ripescaggio si avranno probabilmente a fine mese, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso della Reggina contro l’esclusione dal campionato di Serie B. Nel caso in cui la Casertana tornasse in serie C sarà possibile vedere le partite che si troverà ad affrontare su Sky Sport. Come apprendiamo dal sito ufficiale di Sky Sport, infatti, tutta la serie C nel bienno 2023-2025 sarà visibile in esclusiva sui canali Sky e in streaming su Now, 10 mesi live ed oltre 1150 partite, compresi play off e play out. Sky e Now comunicheranno prossimamente le proposte di abbonamento per seguire tutta la serie C.